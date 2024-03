Ex Isochimica | Legambiente non si arrende | il volume

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 4 aprile alle ore 18:00 al Circolo Avionica (Via Colombo, 16) verrà presentato “Una fabbrica da smaltire”, il contributo dedicato alla vicenda dell’exin uscita sul numero di aprile della rivista “La Nuova Ecologia”. Un’opportunità importante per portare sulla stampa nazionale una vicenda complessa e dolorosa, in occasione della Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto. Autori dell’articolo Antonio Dello Iaco e Elena Russo, giornalisti e volontari del CircoloAvellino – l’Alveare, che hanno raccolto due preziose testimonianze: quella dell’ex assessore Augusto Penna che avviò la bonifica della fabbrica e Nicola Abrate ex operaio dell’. Augusto Penna e Nicola Abrate porteranno la loro testimonianza alla cittadinanza giovedì 4 aprile al Circolo Avionica. Presente ...