Eventi a Palmanova in occasione della Pasquetta

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 30 marzo 2024) Viste le cattive previsioni meteo per Lunedì 1 aprile, il Comune diha deciso di sdoppiare la. Lunedì 1 sono confermati il mercato straordinario in piazza Grande, l’aperturasala multimediale, le visite guidate al centro storico. Le attività previste sui bastioni sono invece rinviate a unabis che si terrà Domenica 7 aprile con stand gastronomicoProPalma, visite guidate oltre ad attività e sport all’aria aperta, immersi nel Parco Storico dei Bastioni UNESCO tra Porta Udine e Porta Cividale. “Visto il grande sforzo organizzativo che richiede l’attività sui bastioni ci è sembrato rispettoso nei confronti delle associazioni dare loro la possibilità di proporre le varie iniziative all’aria aperta nella giornata di domenica 7, confidando in un cambiamento ...