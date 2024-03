Europei atletica Roma 2024 | il sogno di Fausto Desalu | “All’Olimpico un’occasione irripetibile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) L’obiettivo è regalarsi altre notti magiche.– campione olimpico di Tokyo nel 2021 insieme ai compagni della leggendaria staffetta medaglia d’oro (Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta) – vuole essere protagonista sulla pista dello Stadio Olimpico, che dal 7 al 12 giugno ospiterà i CampionatidiLeggera. “Come avvenne per Berruti e Mennea, vorrei anche io essere ricordato per una grande prestazione sui 200 metri allo Stadio Olimpico. Glidisaranno una occasione”, le sue parole in un’intervista al canale ufficiale della rassegna continentale. La notte di Tokyo rimane fissa nella memoria: “Quando ho passato il testimone a Tortu e alla fine ho visto sul tabellone ...