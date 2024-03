Europee | parlamentari uscenti furiosi con la Schlein | non ci faremo rottamare dai civici

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 30 marzo 2024) Non c’è pace al Nazareno. Pomo della discordia ancora una volta la grana della composizione delle liste alle. Dopo la levata di scudi delle femministe contro Ellye il malumore generalizzato, scoppia la rivolta della delegazione dem a Strasburgo. Che non intende farsi scavalcare dalle candidature civiche, ultimo innamoramento della segretaria che, tra l’altro, non ha ancora deciso se scendere in pista vista la freddezza di mezzo partito, Pd, euroconIl messaggio degli eurodeputatiè chiaro: “non ci”. Vogliono il capolistato o comunque uno dei primi tre posti delle liste, come si fa di norma. Lo schema proposto da, in cerca di ...