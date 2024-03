(Di sabato 30 marzo 2024) Nuovi problemi in vista per la terza stagione del teen drama: HBO avrebbeinildel creatore della serie, Sam. Dopo il rumor sulla posticipazione di3 e le voci sulla possibile cancellazione dello show, ora Variety ha diffuso una notizia bomba relativa caos dietro le quinte della serie. I problemi con HBO Il creatore dello showaveva inizialmente proposto alla HBO, nell'inverno del 2023, una terza stagione con un salto in avanti di cinque anni, con archi "molto avvincenti" per la Cassie di Sydney Sweeney e il Nate di Jacob Elordi. Tuttavia, la sceneggiatura non è piaciuta a Zendaya Coleman, tanto cheha dovuto riscrivere tutto da capo. Ma dopo cheha finito di aggiornare …

Quello su cui viaggia la terza stagione di Euphoria non è un treno che arriverà in orario. Le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura. L’annuncio arriva dopo la notizia secondo cui Euphoria 3 ... (screenworld)

Euphoria 3: la HBO ha preso in considerazione il licenziamento di Sam Levinson - Nuovi problemi in vista per la terza stagione del teen drama: HBO avrebbe preso in considerazione il licenziamento del creatore della serie, Sam Levinson.movieplayer

Euphoria 3: Storm Reid ammette di non essere sorpresa per i ritardi nella produzione - Storm Reid ha parlato dei ritardi nella produzione degli episodi della stagione 3 di Euphoria, ammettendo di non essere sorpresa ...badtaste

Euphoria: un attore mette in dubbio la realizzazione della terza stagione - Secondo il Daily Beast, un attore di Euphoria, rimasto anonimo, ha grossi dubbi e un po' di delusione riguardo al futuro della serie HBO: «Non credo proprio che si farà» ...vanityfair