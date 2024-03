Ermal Meta | chi sono la fidanzata Chiara e l’ex Silvia | “Oggi sono rinato”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Si chiamaSturdà ladiha conseguito la laurea in Economia e gestione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha iniziato la sua carriera lavorativa come stagista presso l’ospedale Fatebenefratelli, occupandosi di contabilità e gestione dei dati. Successivamente, nel 2018, ha intrapreso l’attività di commentatrice sportiva a Bergamo Tv e ha partecipato a un workshop in giornalismo sportivo organizzato da Sport Italia. Pur essendo una grande appassionata di pallavolo,si è ora dedicata principalmente al calcio. Ha lavorato come agente sportiva e marketing manager presso la Top Player Company, una società specializzata in consulenza legale per atleti. Attualmente, stando al suo profilo LinkedIn, lavora per la società Noverim ...