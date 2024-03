Elisabetta Gregoraci con +80mila euro di bracciali vicina a Briatore operato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 30 marzo 2024)è stataa Flavioper un tumore benigno al cuore. La conduttrice ha rotto il silenzio nelle ultime ore mostrando su Instagram alcune foto insieme all'ex marito, mostrandosi al suo fianco: "Sono state giornate difficili e intense, ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa". La conduttrice, ex padrona di Battiti Live (al suo posto da quest'anno Ilary Blasi), ha attirato non poche critiche sui social dopo essersi mostrata accanto all'imprenditore durante il suo ricovero in ospedale indossando più di 80miladial polso. Questo ha scatenato una valanga di critiche e polemiche online che hanno evidenziato una certa incoerenza con le ...