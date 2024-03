Ecobonus auto | incentivi fino a 13 500 euro | ecco come funziona e chi ne ha diritto

(Di sabato 30 marzo 2024) La nuova tranche diper, moto e veicoli commerciali è in arrivo. Il decreto è pronto: a breve la firma della Presidenza del ConsiglioLa nuova tranche diper, moto e veicoli commerciali è in arrivo. Il decreto è pronto: a breve la firma della Presidenza del ConsiglioLa nuova tranche diper, moto e veicoli commerciali è in arrivo. Il decreto è pronto: a breve la firma della Presidenza del Consiglio

Roma, 3 febbraio 2024 – In auto verso il futuro. Ma guidando veicoli a motore termico. In Italia continua a non far presa il mercato delle auto mobili elettriche che, nonostante gli incentivi per ... (quotidiano)

Il programma prevede un contributo di 6mila euro per i veicoli nella fascia 0-20 e di 4mila euro per quelli nella fascia 21-60, senza la necessità di rottamazione (ilgiornale)

Assogasliquidi-Federchimica “Incentivi per trasformazioni GPL e metano un bene per consumatori e industria della componentistica” - Decreto Ecobonus, Assogasliquidi-Federchimica "Incentivi per trasformazioni GPL e metano un bene per consumatori e industria della componentistica" ...motori.quotidiano

auto, Assogasliquidi: bene Mimit su incentivi Gpl e metano, vantaggi per consumatori e industria - 'Negli ultimi anni non abbiamo mai smesso di segnalare alle istituzioni la necessità di sostenere il mercato delle trasformazioni a Gpl e metano, credendo fortemente nell’utilità di questa iniziativa ...adnkronos

Nuovi incentivi fino a 13.500 euro per cambiare auto (non per forza elettrica): c'è il decreto, a chi conviene - Decreto in arrivo, a breve la firma della presidenza del Consiglio per il via libera definitivo: chi potrà approfittarne per cambiare auto o moto. Tutte le cifre e le cose da sapere ...agrigentonotizie