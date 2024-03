Eccellenza | mercoledì derby a Sant’Agostino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Tornano in campo dopo le festività pasquali, le formazioni di, e sarà un ritorno intenso, visto che dopo due settimane di sosta (ricordiamo che anche domenica 24 marzo non si è giocato), si giocheranno due partite in pochi giorni. La prima è in programma3 aprile alle 20.30, e per il girone di serie B, che vede coinvolte le ferraresie Masi Torello, è in programma subito unin notturna sul campo dello stadio ’Caselli’. I ramarri sono in una posizione tranquilla di classifica, a nove lunghezze sulla zona playout, occupata proprio dalla formazione di Ricci, a quota 28 assieme alla Vis Novafeltria. Torelli in salute e in crescita, anche dopo la sconfitta beffarda contro il Granamica, e desiderosi di mettere altro fieno in cascina, visto che siamo a cinque giornate dal termine ...