Eboli ha un nuovo Prodotto Agroalimentare Tradizionale | il Tartufo Bianchetto di Pineta Costiera 

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Via degli Ori, il progetto ideato e curato dalla Condotta Slow Food Alto e Medio Sele, presentato nell’ambito della XXX edizione dell’evento Strabilandia-Festival Internazionale degli Artisti di Strada, si arricchisce di un‘oro’: ildiCostiera (Tuber Borchii Vittadini) entrato ufficialmente nell’Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT). Fondamentale il contributo delle associazioni che hanno lavorato alla rivalutazione delle areete del casertano e del salernitano, in quest’ultima è compresa anche quellatana. La città disi arricchisce, dunque di unPat, il, che va ad affiancare il ...

AJAX - Si pensa al vice di ten Hag come nuovo allenatore - L'Ajax dovrà pensare a un nuovo tecnico in vista della prossima stagione dopo l'addio John van 't Schip. Il nome che appare in prima fila per prendere il posto dell'olandese sarebbe quello del connazi ...napolimagazine

SERIE C - Perugia, presentato il progetto del nuovo stadio Renato Curi - La società Arena Curi ha presentato una versione 2.0 del progetto per un nuovo stadio "Renato Curi", il principale impianto sportivo di Perugia. I dettagli del progetto, che interessa l'area a ...napolimagazine

Eboli, cessate il fuoco: Conte prende le distanze dalla decisione assunta in Conferenza di Presidenza - “Prendo le distanze dall’incomprensibile decisione assunta in Conferenza di Presidenza che ha capovolto la volontà unanime della III Commissione, condivisa dalla città, di esprimersi con fermezza sul ...infocilento