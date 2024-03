E-Prix Tokyo | Formula E | la Maserati torna on fire!

(Di sabato 30 marzo 2024) Un bellissimo antipasto asiatico prima della Pasqua. Questo il regalo che ha elargito il Mondiale 2024 (o Stagione 10) dellaE che ha mandato in pista l’E-valevole il campionato iridato della categoria elettrica delle quattro ruote. La vittoria è andata a una redivivache grazie al tedesco Maximilian Guntheralla vittoria a distanza di un anno. Al secondo posto si è piazzato Oliver Rowland alla guida di Nissan, mentre ha completato il podio in Giappone Jake Dennis su Andretti Global. E-E: vince Gunther su, poi Nissan e Andretti (Credit foto –E ABB) 1 Maximilian GüntherMSG 53:34.665 2 Oliver ...

