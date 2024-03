È morto Vairo Contini | ex direttore generale dell’Aoup

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Pisa, 30 marzo 2024 –se n’è andato stanotte in ospedale, dove era ricoverato da qualche giorno, a poche settimane dal compimento dei 70 anni, di cui almeno gli ultimi 18 vissuti con la Sla, che gli era stata diagnosticata pochi mesi prima dell’insediamento in Aoup nel 2007 come. Nato a Collesalvetti il 10 marzo del 1954, si era laureato in Medicina a Pisa nel 1981 e poi la sua carriera si era svolta in varie aziende sanitarie toscane fino alla nomina di primario di Medicina del lavoro alla ex Usl 2 di Lucca dove poi diventasanitario dal 1998 al 2000, anno in cui assume lo stesso incarico all’ex Usl 5 di Pisa. Nel 2002 diventadell’ex Asl 3 di Pistoia - in quegli anni è anche membro e poi presidente del ...