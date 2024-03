“È amore tra Geolier e Maria Esposito” I due rompono il silenzio sui social e rispondono ai gossip

(Di sabato 30 marzo 2024) Tra, reduce dall’ultimo Sanremo, e, famosa per il suo ruolo in Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci, è scattato l’? Ad alimentare il, solo pochi giorni fa, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ne ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5. “È scoccato l’tra, questa è la notizia – ha detto Parpiglia – I due chiaramente sono attentissimi e nel sentire questa notizia non saranno felici…”. Poco dopo, però, è arriva la risposta dei diretti interessati. Sotto al video della “notizia”, pubblicato da Rtl su Instagram (post poi cancellato),ha commentato: “Nun stat buon ca cap”. Cioè “non stai bene con la testa”. Subito seguito da...

Sono stati Mondiali decisamente particolari di quelli di Short track , che sono andati in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) per l’Italia. Le aspettative erano tante per una squadra che agli Europei ... (oasport)

Francesca Pascale: «Con Berlusconi amore cieco, l'ho corteggiato per 15 anni. Per Paola Turci colpo di fulmine, non sono lesbica ma libera» - Per quindici anni è stata la fianco di Silvio Berlusconi, ma guai a chiamarla (ex) first lady: «Non l’ho mai sentito come un compagno. Avevo sempre l’idea di ...leggo

Chanel Totti niente crisi: è pazza d'amore per Cristian Babalus - La secondogenita di casa Totti ha postato diverse storie insieme al fidanzato nello splendido paradiso delle Maldive ...corrieredellosport

Lazio, Immobile verso l’addio a fine stagione | I dettagli - La storia d'amore tra il centravanti campano e la Lazio sembra essere giunta al capolinea. Nonostante il contratto non sia ancora scaduto, è molto probabile una separazione a fine stagione. Lazio, i p ...sportpaper