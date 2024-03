Dumfries il sacrificato? L’Inter fa la conta tra giovani e prestiti! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024) Il mercato deldi quest’estate, a meno di altri scenari, sarà nuovamente a zero: ossia un eventuale acquisto dovrà essere finanziato da un’eventuale cessione.il vero sacrificabile, ma, come riferisce Tuttosport, occhio aie ai. STRATEGIA ? Denzelsarebbe l’unico della scuderia dei big chepotrebbe decidere di far partire. L’obiettivo del club è quello di salvaguardare il suo patrimonio più luminoso: da Lautaro Martinez a Barella, passando per Bastoni, Pavard, Thuram e Frattesi. In vista della prossima finestra estiva di mercato e con una situazione societaria in divenire, la strategia del club dovrebbe rimanere quella dell’equilibrio e della sostenibilità: ossia mercato a zero. Per far entrare un giocatore servirà la cessione di un ...