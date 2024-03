Dragona | rapina in farmacia | arrestati due uomini

(Di sabato 30 marzo 2024) Ostia, 30 marz0 2024 – I carabinieri della Compagnia di Ostia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato duedi 54 e 38 anni, entrambi italiani e con analoghi precedenti, gravemente accusati diai danni di unadella zona di. I due, dopo aver fatto ingresso all’interno dell’esercizio pubblico, travisati e minacciando con un coltello la direttrice, si sono fatti consegnare l’incasso, ammontante a quasi 600 euro, poi si sono dileguati repentinamente a bordo di un’autovettura. A seguito delle immediate ricerche diramate dalla centrale operativa e grazie all’identikit fornito dalle vittime ai militari, una pattuglia di carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia è riuscita, dopo breve inseguimento, ad intercettare ed a porre in sicurezza il ...

