Diretta Amici 23 | seconda puntata 30 marzo | chi verrà eliminato?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 30 marzo 2024), torna il Serale: ladella. Chi, in onda su Canale 5 va in onda ladel talent show di Maria De Filippi. Leggi anche Zengavó, Rosalinda in dolce attesa: ecco come l’ha scoperto Andrea L'articolo proviene da 361 Magazine.