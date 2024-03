Dido Michielsen | tra Olanda e Indonesia | racconta la storia di una ragazzina ingenua | data in sposa a 13 anni | che si ribella al suo destino e diventerà una donna forte e solida Grazie alla spinta di una grande amicizia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 30 marzo 2024) Per oltre tre secoli, l’è stata una colonia olandese, abitata da uomini d’affari, militari, proprietari di piantagioni bianchi, senza mogli. Finofine dell’Ottocento, infatti, non era consigliabile per un’europea trasferirsi in un luogo così esotico. I maschi olandesi per sentirsi meno soli si prendevano una concubina indigena e mettevano al mondo dei figli. Gli indo-european, ovvero gli indo-olandesi, erano il frutto di quell’unione. Benché cresciuti con un’educazione europea, questi bambini erano lacerati da crisi d’identità, oltretutto considerati dai bianchi connazionali inferiori. ...