Di spettri | di satiri e di scimmie | la Roma di Nathaniel Hawthorne

(Di sabato 30 marzo 2024) In una fredda mezzanotte,fece il suo ingresso a. Era il gennaio del 1858. Da pochi mesi terminato il suo incarico di console americano a Liverpool, lo scrittore, assieme alla famiglia, si era imbarcato in un esteso viaggio europeo che lo vide prima in Francia e poi in Italia. Sovrastato da una falce di luna madreperlacea e da un vento glaciale, come i suoi predecessori nel viaggiono anchevarcò la soglia di ingresso capitolina da Porta del Popolo. L’oscurità, però, lo privò del colpo d’occhio maestoso e deprimente al tempo stesso. E questo secondo aspetto, quello di una città arruffata, col muso sozzo di fanghiglia e di polvere, rumorosa, vociante, sciatta, pur punteggiata magnificamente di grandiosità storica e artistica, colpirà profondamente lo scrittore ...