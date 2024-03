Di Lorenzo rischia un’ammenda per aver coperto la fascia da capitano TuttoSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) Prima della partita contro l’Atalanta, il Napoli ha tenuto delle iniziative per dimostrare solidarietà a Juan Jesus dopo quanto successo con Acerbi. Prima del fischio d’inizio, gli azzurri si sono inginocchiati per riprendere il gesto simbolo del “Black Lives Matter”. Dihala suacon una stringa chiara, in segno di dissenso. Napoli, Diper il suo gesto a sostegno di Juan Jesus Come riporta, il terzino del Napoli dovrebbe essere sanzionato per questo gesto: L’articolo 72 delle Noif (ndr norme organizzative interne) al comma 3 sottolinea come “IIdeve portare, quale segno distintivo, unasul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno ...