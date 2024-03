Decana | rettrice | segretaria | tutto al femminile Delirio all' università di Trento

(Di sabato 30 marzo 2024) "", "", "":al, anche se si tratta di uomini. Azione Universitaria contro questa follia: "L'inclusione non si ottiene così"

Il rettore: “Quando l’ho letto come uomo mi sono sentito escluso. Mi ha fatto riflettere sulla sensazione quotidiana delle donne quando non si vedono rappresentate nei documenti ufficiali” (repubblica)

L’Università di Trento e il “femminile sovraesteso” - Per ribadire l'importanza del linguaggio inclusivo il nuovo regolamento dell'ateneo è stato scritto usando il femminile per tutte le persone al singolare e al plurale: una cosa molto rara in contesti ...ilpost

Trento, nuovo regolamento dell'Università tutto declinato al femminile anche se i ruoli sono ricoperti da uomini: la svolta inclusiva - Sulla carta saranno tutte donne, anche se sono uomini. È unico nel suo genere questo Regolamento varato all'unanimità dall'Università di Trento dove si prescrive ...ilmessaggero

Da 'rettrice' a 'Decana': il nuovo regolamento dell'Università di Trento è tutto al femminile - La presidente, la rettrice, la segretaria, le componenti del Nucleo di valutazione, la direttrice del Sistema bibliotecario di Ateneo, le professoresse, la candidata: nel regolamento dell'Università d ...rainews