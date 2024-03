Dallo sbadiglio di Medvedev in faccia a Sinner al “vedi se ci riesci tu” urlato al coach | quando il tempo è galantuomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) A rivederlo oggi, all’indomani del pelo e contropelo incassato a Miami, viene quasi da sorridere. Ma davvero c’è stato un momento in cui Daniilsentiva una tale superiorità rispetto a Jannikda potersi permettere di irriderlo in campo? Era il 2021 e si stavano giocando i gironi delle Atp Finals a Torino. L’azzurro era stato ripescato per l’infortunio di Matteo Berrettini e si ritrovò il russo di fronte. Era il terzoaveva già vinto per due volte a Marsiglia, l’anno precedente e alcuni mesi prima lasciando un solo set per strada. Pronti-via ed è subito 6-0. È quello il momento:si avvicina alla sua sedia per il cambio campo e porta la mano vicino alla bocca, mimando unoina ...