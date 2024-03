Curling | l’Italia apre il Mondiale con una vittoria non semplice sul Giappone

(Di sabato 30 marzo 2024) Un’Italia leggermente contratta supera ilnella prima sfida valida per i Campionati Mondiali 2024 di, rassegna in scena in quel di Schaffhausen (Svizzera). Gli azzurri nello specifico hanno superato ilper 6-4, rendendosi artefici di una partita risolta soltanto al penultimo end. L’inizio è tutt’altro che. Dopo un primo end terminato con un nulla di fatto, complice anche un ultimo tiro non eccezionale di Retornaz, gli azzurri marcano due punti nel secondo turno quando, a seguito di un rilascio impreciso di Shimizu, lo skip compie una bocciata da due punti sbloccando così il risultato. Il match vive poi una fase di lungo stallo, con i due team che si annullano a vicenda per ben tre end consecutivi. Giunti alla sesta ripresa i nipponici accorciano le distanze, mettendo a referto solo un ...

