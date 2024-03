Cos’ha spinto l’Isis a colpire Mosca? L’analisi di Dambruoso e Conti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 30 marzo 2024) L’attentato di venerdì 22 marzo alla sala concerti di Krasnogorsk, a due passi da, ha di fatto riportato il mondo al decennio scorso, caratterizzato dai complessi e sanguinosi attentati organizzati dallo Stato Islamico, sia dentro sia fuori l’Europa. Da diversi anni la minaccia è stata da quella dei lupi solitari “auto-organizzati”, molto raramente in grado di causare un numero elevato di vittime, ma non per questo sottovalutati dall’antiterrorismo Occidentale. Il massacro avvenuto in Russia, che ricorda da vicino quanto avvenuto al Bataclan nel 2015, non ha però sorpreso gli analisti, data la contrapposizione di Islamic State Khorasan Province (IS-KP), organizzazione autrice dell’attacco, con la Federazione Russa. Perché IS-KP ha scelto la Russia? L’IS-KP, la provincia dello Stato Islamico localizzata fra Afghanistan e Pakistan, ha nel suo mirino la Russia da ...