Coppa Marche di Seconda categoria | il San Biagio alza il cielo il trofeo

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Sanscrive la storia. La formazione della frazione osimana vince la primadi calcio a 11 () della sua storia (a gennaio l’aveva già vinta con la squadra di calcio a 5 di D). Al Ferranti di Porto Sant’Elpidio supera in rimonta 2-1 il Petritoli, capolista del girone G die avversario che conferma qualità importanti, giocando palla a terra nonostante alcune assenze. Che pesato però alla lunga, mentre gli osimani proprio dalle sostituzioni hanno trovato energie nuove per ribaltare il risultato. Perché al 18’ del primo tempo il Petritoli trova il vantaggio con un tiro al volo di Pennesi. A inizio secondo tempo arriva il pareggio di Giacchetta mentre il gol vittoria porta la firma di Malatesta. Il Galletto di San...

Il capitano punta alla conquista dei play off per poter “arrivare fino in fondo e vincere anche quella finale” MOIE, 29 marzo 2024 – Entusiasmo e consapevolezza di aver scritto una pagina di storia ... (vallesina.tv)

In vantaggio su rigore con Atragene. Poi la formazione di Tombesi sbaglia dagli undici metri la possibilità del pareggio con Coppa ri. Sul finale la firma di Barbaresi CUPRAMONTANA, 30 marzo 2024 – ... (vallesina.tv)

