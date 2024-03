Coppa Italia Serie C 2023 2024 | Catania-Padova a porte chiuse ma con 1500 ragazzi scuole calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) In occasione della gara, finale di ritorno delladiC in programma martedì 2 aprile alle ore 20.30, la quale verrà giocata aa seguito degli scontri nella partita di andata all’Euganeo, la Questura diha accolto una richiesta congiunta delFootball Club e della Lega Pro, nella quale si richiedeva l’accesso alla Tribuna B per, under 14 del Settore Giovanile e delleaffiliate al club etneo. Il Giudice Sportivo ha concesso il necessario nulla osta per l’iniziativa, fortemente voluta dalla Lega Pro e dalper diffondere un messaggio incentrato sul tifo ...