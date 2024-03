Convocati Lazio | c'è una novità verso la Juventus | la decisione su Luis Alberto

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha appena reso pubblica la lista dei giocatori selezionati per il match contro la squadra di Igor Tudor, in programma sabato ... (dayitalianews)

Non solo lo squalificato Dusan Vlahovic e gli infortunati Arek Milik e Carlos Alcaraz. La Juventus in partenza per Roma, dove sabato 30 marzo alle 18:00 affronterà la Lazio all’Olimpico, dovrà fare ... (sportface)