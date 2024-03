Controlli nell' area di San Pietro | due persone arrestate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Duee due denunciate. E' il bilancio del servizio di controllo straordinario svolto dai carabinieridi Sanin questi giorni affollata di turisti per la Pasqua. I militari dell'Arma della Compagnia di Roma San, con il supporto dei Carabinieri C.I.O. del Reggimento "Lazio", hanno tratto in arresto due fratelli romeni di 21 e 23 anni, sorpresi e bloccati sulla scalinata della fermata metropolitana "Ottaviano", subito dopo aversi impossessati del contenuto di uno zaino di un cittadino italiano che non si era accorto di nulla. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni, due 15enni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché sorpresi con 21 g di hashish e ...