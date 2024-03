Controlli dei Nas per Pasqua | 25 Irregolarità Riscontrate in Forni | Panifici e Pasticcerie

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) L'Aquila - Venticinque strutture su trentacinque ispezionate dai carabinieri del Nas di Pescara sono risultate non conformi alle normative. I, estesi ain tutto l'Abruzzo in vista delle festivitàli, hanno portato alla contestazione di varie violazioni amministrative, soprattutto per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Lecomprendono muffa nei locali, ragnatele, infiltrazioni, sporco vetusto e mancanza di manutenzione. Inoltre, sono stati rilevati casi di mancata tracciabilità degli alimenti, portando a sequestri di prodotti e sospensioni delle attività, con l'intervento delle autorità sanitarie competenti. Nel dettaglio, nel Pescarese sono state individuate carenze igienico-sanitarie e ...