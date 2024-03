Contrabbando di petrolio | un italiano arrestato in Grecia

(Di sabato 30 marzo 2024) Un cittadinoè statodalla polizia greca a Varkiza, sulla costa ateniese . Lo scrive Kathimerini. L’uomo, la cui identità non viene rivelata, era oggetto di un mandato di cattura per il suo coinvolgimento in un’organizzazione criminale di carattere transnazionale con sede in un Paese dell’America Latina. In particolare, secondo il "Red notice" emesso dall’Interpol e secondo...

