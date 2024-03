Conti correnti in tilt | panico per tanti clienti della Bnl Ad un correntista di Catanzaro sottratti 5mila euro

(Di sabato 30 marzo 2024) Addebiti multipli per molti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcunistiBnl-Bpn Paribas e che la banca starebbe ora risolvendo. «Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente - è scritto nei messaggi pubblicati dall’istituto sui propri account social - Non è necessario chiamare il Servizio. Stiamo lavorando...

Risveglio al cardiopalma per i clienti Bnl-Bpn Paribas nella mattina di sabato 30 marzo: in molti si sono ritrovati addebiti multipli sul conto corrente. addebiti che in alcuni casi hanno azzerato i ... (quifinanza)

Bnl, addebiti errati e Conti correnti azzerati per diversi clienti: «Stiamo risolvendo» - Addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas, la banca la starebbe ora risolvendo. «Potresti ...unionesarda

Bnl, addebiti multipli e Conti correnti svuotati dalla banca: «Mi hanno scalato una rata 9 volte». Clienti nel panico, cosa sta succedendo - La sopresa di Pasqua ai propri correntisti l'ha fatta stamattina Bnl, la banca del gruppo Bnp Paribas. Molti clienti hanno segnalato di aver trovato addebiti multipli sui propri Conti ...leggo

Bnl, addebiti multipli sui Conti correnti. La banca: “Stiamo risolvendo” - Molti di loro questa mattina si sono ritrovati addebiti multipli sul conto corrente, con il risultato di vedere in alcuni casi il proprio saldo azzerato se non negativo. Il sito non risulta ...repubblica