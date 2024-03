Conte perde il reddito | ma non il vizio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ex premier invoca il ritorno del suo cavallo di battaglia: quel sostegno di cittadinanza a cui oggi si sta rimediando. Con quali soldi? Quelli dei governatori regionali. Che, come minimo, sono perplessi. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Non sono evidentemente bastati a Giuseppei 34 miliardi di euro spesi per ildi cittadinanza dal 2019 al 2023: l’ex premier ora punta alle Regioni chiamando a raccolta i governatori di centrosinistra (vecchi e nuovi) per convincerli a finanziare card gialle locali con propri fondi. «Vogliamo rafforzare ildi cittadinanza in ogni regione contro la demonizzazione del sussidio per i più poveri fatta dall’attuale governo», ha spiegato Giuseppi. «Non solo siamo assolutamente disponibili a lavorare anche a livello regionale sul Rdc, vogliamo andare in Europa per ...