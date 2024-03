Congelare i miei ovociti? Perché non l' avrei mai fatto | Stefania Orlando si confessa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Per quanto mi riguarda, in passato ho avuto delle storie lunghe e importanti, ma i figli non sono mai arrivati e onestamente all'epoca non mi sono mai chiesta il motivo…":lo ha detto al settimanale DiPiù, commentando la decisione della modella Bianca Balti di regalare alla figlia, in occasione del suo 21esimo compleanno, la possibilità dii suoi. A tal proposito la showgirl ed ex gieffina ha detto: "Nonmai congelato i, penso che qualcosa di così intimo e quasi magico come una gravidanza debba avvenire in modo naturale, senza forzature”. Tornando a parlare della sua esperienza personale, poi, laha aggiunto: "Evidentemente diventare mamma non era nel mio destino e non mi sono mai pentita ...