Confermata la presenza del Papa alla veglia pasquale

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo la rinuncia all'ultimo momento ieri sera a recarsi al Colosseo per il rito della Via Crucis, vieneoggi dSanta Sede ladel Ponteficein programma questa sera nella Basilica vaticana alle 19.30. A quanto apprende l'ANSA, la rinuncia in extremis di ieri sera sarebbe stata dovuta ad uno stato di affaticamento per le due ore della Celebrazione della Passione del Signore nella Basilica, e soprattuttovolontà di non esporsi al freddo e all'umidità durante la Via Crucis al Colosseo. Domani, inoltre, ilè atteso alle 10.00 dmessa della Domenica di Pasqua in Piazza San Pietro e alle 12.00 dal Messaggioe dBenedizione 'Urbi et Orbi' ...