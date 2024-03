(Di sabato 30 marzo 2024) “Sarà unaamara quella che vivranno i lavoratori delleaccreditate con la Regione Lazio”. A denunciarlo è Paola Marchetti (nella foto), presidente nazionale di Confepi Sanità. “Gli inaccettabili ritardi nei pagamenti – in alcuni casi addirittura da dicembre 2023 – per servizi già resi, stanno mettendo queste strutture in una condizione paradossale: da una parte, svolgono una funzione fondamentale, talvolta anche di supplenza rispetto alle falle del servizio pubblico, dall’altro, il pubblico – in questo caso la Regione Lazio – non le mette nella condizione di pagare loo ai propri lavoratori”, prosegue la rappresentante di Confepi. “Un fatto grave ed inaccettabile, anche perché sono mesi che la Regione stessa offre rassicurazioni sui tempi di pagamento che vengono puntualmente ...

Regione Lazio, Marchetti (Confepi Sanità): "Comunità psichiatriche a Pasqua senza stipendi": 'Sarà una Pasqua amara quella che vivranno i lavoratori delle comunità psichiatriche accreditate con la Regione Lazio'. A denunciarlo è Paola Marchetti, presidente nazionale di Confepi Sanità. 'Gli inaccettabili ritardi nei pagamenti - in alcuni casi addirittura ...

Ciss Ossola: i servizi di Educativa territoriale e il centro per la famiglia cambiano sede: ... relativa ai trasferimenti per l'integrazione rette per pazienti che vivono in comunità psichiatriche di medio livello, in quanto queste, per il 2024, saranno ancora in capo all'Asl. "La Regione ...