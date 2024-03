Come stare al liceo Hunziker torna a Striscia al fianco di Scotti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo il successo della coppia- Manzini, da lunedì 1° apriledietro al bancone dila Notizia Michelle, che resterà accanto a Gerryfino all'ultima puntata della 36esima stagione del tg satirico di Antonio Ricci. Michellee Gerryhanno esorditocoppia anella stagione 2015-2016 e si apprestano a iniziare la loro nona stagione consecutiva: a oggi hanno condotto assieme 336 puntate. Per Michelle, adal 2004, sarà la 20esima edizione consecutiva, con 1.329 puntate all'attivo. «Potrebbero pensare tutti che Gerry e io abbiamo ormai messo il pilota automatico per condurre. È vero che per noi è casa ma ogni giorno ...