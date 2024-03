Colantuono Più soldato che traghettatore | non siamo ancora morti

Salernitana, ieri test con l'Under 17. Colantuono mischia le carte verso Bologna: Salerno . La cura dei dettagli e la possibilità di potersi affidare a più giovani per provare uomini e schemi. Stefano Colantuono non vuole lasciare nessun dettaglio al caso. L'esordio sulla panchina della Salernitana nella delicata trasferta di Bologna è esame duro. ...

Iervolino tra presente e futuro: 'Per ora non vendo la Salernitana, Sabatini non ha dato ciò che auspicavo': Ma quest'anno ambiva a qualcosa di più importante: ci siamo anche dati un momento per riflettere, ... Colantuono ama Salerno, è con noi da tempo', commenta Iervolino prima di esprimersi sul direttore ...