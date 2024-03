Cobweb di Kim Jee-woon | con la star Song Kang-ho | vince il Florence Korea Film Fest 2024

(Di sabato 30 marzo 2024) L'omaggio di Kim Jee-al cinema coreano anni '70,, trionfa al, il premio del pubblico va a Honeysweet di Lee Han.di Kim Jee-ironico e atto d'amore per il cinema, ambientato in Corea del Sud negli anni '70, si aggiudica il premio come migliordella 22esima edizione del, ilival dedicato alla cinematografia della Corea del Sud, la cui cerimonia di premiazione si tiene oggi, 29 marzo, al cinema La Compagnia, alle ore 20.30. L'opera - in concorso nella sezione Orizzonti Coreani - del visionario regista Kim ...

