Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Darmian non è più il fanalino di coda nella classifica marcatori dell’ Inter di Inzaghi , che si aspetta ancora reti importanti. E non solo in ottica Scudetto. Tra aprile e maggio le occasioni non ... (inter-news)

Bayer Leverkusen, l’ennesima pazza rimonta: Andrich e Schick ribaltano nei minuti finali, 2-1 all’Hoffenheim - BUNDESLIGA - Ancora una volta la squadra di Xabi Alonso si salva nel finale di partita e mantiene l’imbattibilità stagionale alla 27ª giornata.eurosport

Il Torino piega il Monza e lo sorpassa in Classifica: 8° posto in solitaria - Il Torino di Juric batte per 1-0 il Monza con la rete su calcio di rigore siglata da Sanabria. Granata a quota 44 punti in Classifica all'ottavo posto, biancorossi a quota 42 punti ...msn

Sanabria glaciale, il Torino vede l'Europa: 1-0 al Monza - La contromossa di Juric è Sanabria al posto di Okereke. Al 69' Pessina tocca Ricci in area e per l'arbitro è sufficiente per decretare il calcio di rigore: dal dischetto va Sanabria che non sbaglia ed ...fantacalcio