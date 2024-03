Cingolani e Minniti in coro | “La pace va difesa a ogni costo | occhio a Putin è pericoloso”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 30 marzo 2024) La paura di un’escalation è alta, ma i due ex ministri sono convinti che non si andrà mai allo scontro totale con l’Europa L’attentato di Mosca fa ancora tanta paura, più che altro perché l’Isis è tornato a fare paura e il fatto che sia riuscito a colpire in un paese super controllato come la Russia mette ancora più apprensione. Se si va indietro con la memoria, si nota come negli anni passati l’Italia sia stato l’unico grande Paese occidentale non attaccato dal terrorismo. Tanti si chiedono se sia stato merito della fortuna, di una coincidenza particolare oppure di un lavoro d’intelligence che pochi riconoscono al Belpaese. Per l’ex ministro dell’Interno Marconon si tratta certo di un caso e al quotidiano Il Giornale spiega: “Non è lo stellone italiano, ma neanche il caso, anche perché abbiamo una grande capacità dell’intelligence, delle forze di polizia e ...