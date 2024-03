Cina | Xiong’an agli occhi di una straniera | visita alla “citta’ del futuro”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)New Area, 30 mar – (Xinhua) – Laha annunciato piani per stabilire laNew Area nell’aprile 2017, con l’obiettivo di alleviare Pechino delle funzioni non essenziali al suo ruolo di capitale nazionale e di far progredire lo sviluppo coordinato della regione di Pechino-Tianjin-Hebei. L’obiettivo e’ quello di trasformarein unainnovativa, verde, intelligente e di classe mondiale, in linea con il percorso di sviluppo di alta qualita’ del Paese. Unisciti a noi per un tour a, soprannominata anche la “del”. Agenzia Xinhua