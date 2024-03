Cina | SWIFT | RMB mantiene quarto posto come valuta per pagamenti globali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pechino, 30 mar – (Xinhua) – Lacinese renminbi (RMB), o yuan, ha mantenuto la sua posizionequartapiu’ attiva per iin termini di valore nel mese di febbraio, secondo un rapporto. La quota globale del RMB si e’ attestata al 4% il mese scorso, secondo quanto affermato da un rapporto della Society for Worldwide Interbank Financial ().e’ un fornitore globale di servizi di messaggistica finanziaria. Il valore deiin RMB e’ diminuito del 20,47% rispetto a gennaio, mentre in generale tutte le valute di pagamento sono diminuite del 10,37%, ha riferito. In termini diinternazionali escludendo iall’interno della ...