Cina | settore telecomunicazioni | crescita costante a gennaio-febbraio

(Di sabato 30 marzo 2024) Pechino, 30 mar – (Xinhua) – L’industria cinese delleha registrato unanei primi due mesi di quest’anno, come mostrato dai dati ufficiali. Il fatturato commerciale combinato delle aziende dele’ ammontato a 292,3 miliardi di yuan (circa 41,2 miliardi di dollari) nel periodo, in aumento del 4,3% su base annua, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. Il fatturato combinato delle attivita’ emergenti, come il big data, il cloud computing e l’Internet delle cose, ha continuato a registrare unaa doppia cifra. I tre giganti dellecinesi – China Telecom, China Mobile e China Unicom – hanno visto il loro fatturato dalle attivita’ emergenti aumentare dell’11,3% su base annua a ...