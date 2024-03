Cina | piu’ giovani tornano in campagna per rafforzare rivitalizzazione rurale

(Di sabato 30 marzo 2024) Shijiazhuang, 30 mar – (Xinhua) – Con l’avanzare dellanella promozione della, sempresono tornati dalle citta’ alla. Come agricoltori della nuova generazione oimprenditori, spesso portano con se’ fondi, moderni concetti di agricoltura e modelli di business dell’e-commerce per contribuire a trasformare il panorama agricolo. Agenzia Xinhua

L’importanza di applicare un approccio olistico in cui la cura non finisce con la terapia, ma con il ritorno alla vita di buona qualità. Roma, 29 marzo 2024 - prevenzione e approccio olistico nel ... (sbircialanotizia)

sempre in tema di nautica, in Italia le ultime statistiche parlano di quasi 9 barche in proprietà ogni 1.000 abitanti, per un totale di circa 570.000 unità, su di una popolazione che supera di 60 ... (lanazione)

Lautaro, rinnovo vicino: ma serve ratifica dalla Cina. E rivuole i gol con l’Inter - il titolo da capocannoniere mai in discussione (è a quota 23 reti, +8 dal collega Vlahovic) e, soprattutto, l’agognato rinnovo: l’accordo da 9 milioni fino al 2029 è vicino, ma ha ancora bisogno di ...fcinter1908

Cina: SWIFT, RMB mantiene quarto posto come valuta per pagamenti globali - Pechino, 30 mar - (Xinhua) - La valuta cinese renminbi (RMB), o yuan, ha mantenuto la sua posizione come quarta valuta piu' attiva per i pagamenti globali ...romadailynews

"Offensiva a Taiwan e nuovo asse del male": l'allarme che scuote gli Usa - John Aquilino, ammiraglio statunitense della Us Navy e a capo della US Indo-Pacific Command, ha acceso i riflettori su due tematiche problematiche per gli Usa ...ilgiornale