Cina | nuovo film Godzilla x Kong in cima al botteghino

(Di sabato 30 marzo 2024) Pechino, 30 mar – (Xinhua) –: The New Empire, l’ultimo capitolo del franchise cinematografico MonsterVerse, ha conquistato ieri la vetta della classifica giornaliera deldellacontinentale, secondo i dati della China Movie Data Information Network mostrati oggi. Ildi mostri ha incassato 96,59 milioni di yuan (circa 13,38 milioni di dollari) nel suo primo giorno di proiezione. Ild’animazione “Kung Fu Panda 4” si e’ classificato al secondo posto con un incasso giornaliero aldi circa 6,15 milioni di yuan, portando i suoi ricavi totali nellacontinentale a 211 milioni di yuan dopo otto giorni di proiezione. E’ stato seguito dalaction crime “The Pig, the Snake and ...

