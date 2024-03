Cina | industria dei droni registra solido sviluppo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pechino, 30 mar – (Xinhua) – L’cinese deiha assistito a unnegli ultimi anni con veicoli aerei senza pilota (UAV) utilizzati in piu’ aree dell’economia, come mostrato dai dati ufficiali. La Civil Aviation Administration of China (CAAC) ha dichiarato che alla fine del 2023 c’erano quasi 1,27 milioni di UAVti in tutto il Paese, in aumento del 32,2% su base annua. Circa 19.000 aziende erano coinvolte nell’operazione dei, e 194.000 persone possedevano certificati di pilota di. Icivili hanno volato per un totale di 23,11 milioni di ore nel Paese lo scorso anno, un aumento dell’11,8% rispetto al 2022. Isono ampiamente utilizzati inin settori ...