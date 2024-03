Ciclista investito a Latina | alla chiesa Santa Rita l’ultimo saluto a Mario Gustavo Lazzarini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Saranno celebrati martedì 2 aprile 2024, alle ore 15, nelladidi, i funerali di, l’appena ventottenne che risiedeva in città travolto e ucciso da un Suv (leggi qui) nella tarda serata di martedì 26 marzo, mentre percorreva in bicicletta via Epitaffio in direzioneScalo. “Il Pubblico Ministero della Procura di, dott. Giuseppe Miliano, da prassi ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale”, spiega Studio3A-Valore S.p.A. (società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini). L’inchiesta è volta a chiarire le effettive cause del sinistro, rilevato dai ...