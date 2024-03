Ciclismo | Della Lunga e Hopplà Petroli Firenze in trionfo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Ponte a Egola,30 marzo 2024 – Dominio completo con tre atleti nei primi cinque nella gara dilettanti èlite e under 23 nell’ambitorassegna “Pasqualando”, per lo squadroneDon Camillo al terzo successo stagionale dopo la doppietta di Michael Belleri a Montecassiano e Mercatale Valdarno. Sul pianeggiante circuito adatto alle ruote veloci, ha vinto uno degli sprinters più forti in campo nazionale, l’aretino Francescoche aveva già ottenuto quattro piazzamenti di rilievo nel primo mese di attività. Per lo squadrone fiorentino guidato da Matteo Provini che ha controllato la corsa dal primo all’ultimo chilometro senza mai perdere le prime posizioni del gruppo, anche il secondo posto con Pongiluppi e il quarto del giovane ...