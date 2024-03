Christian Raimo | ecco il prof che insegna a picchiare i neo-nazi

(Di sabato 30 marzo 2024) Cronaca di un venerdì mattina di un venerdì santo, ieri, quando su La7, all'“Aria che tira” – aria di burrasca – tuona ilessoressore di filosofia: «Cosa bisogna fare coi neosti? Bisogna picchiarli». David Parenzo, presentatore in versione generale Bernacca, prende le distanze e prova a placare il vento: «No, no, aspetti...». Niente,insiste. Si sta parlando di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria con l'accusa di aver preso parte al pestaggio di due teste rasate. «La Salis ha fatto bene...», insiste l'nte. Interviene la dem Laura Boldrini, che tiene a precisare: «Lei dice che non li ha picchiati, eh...». Parenzo guarda ile ci riprova: «È una provocazione...». Aspetta un “sì”, almeno ...

