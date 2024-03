Chiesa | confermata la presenza del Papa alla veglia pasquale

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo la rinuncia all’ultimo momento ieri sera a recarsi al Colosseo per il rito della Via Crucis, vieneoggi dSanta Sede ladel Ponteficein programma questa sera nella Basilica vaticana alle 19.30. A quanto apprende l’Ansa, la rinuncia in extremis di ieri sera sarebbe stata dovuta ad uno stato di affaticamento per le due ore della Celebrazione della Passione del Signore nella Basilica, e soprattuttovolontà di non esporsi al freddo e all’umidità durante la Via Crucis al Colosseo. Domani, inoltre, ilè atteso alle 10.00 dmessa della Domenica di Pasqua in Piazza San Pietro e alle 12.00 dal Messaggioe dBenedizione ‘Urbi et Orbi’ ...

Il vescovo Checchinato: «La Chiesa è per la solidarietà e per la sussidiarietà» - Dalle preoccupazioni delle Chiese di Calabria per la dis-unità nazionale, ai troppi comuni sciolti per infiltrazioni, alla massomafia vibonese legittima e deviata fino ai retroscena di Eugenio Furia ...corrieredellacalabria

Re Carlo in Chiesa a Pasqua, ma da solo: «Niente pranzo di famiglia per via della cure. Kate assente, Harry paranoico» - Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno.corriereadriatico