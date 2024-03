CHIERI – NOVARA | QUARTO DI FINALE SCUDETTO IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Rai Sport oggi ci offre un incontro davvero molto interessante traIl 27 Marzo 2024 si è giocata gara 1 dei quarti ditrae quest’ultima è riuscita ad avere la meglio in casa dicon il punteggio di 3-2 Tutti conosciamo molto bene la squadra di, squadra che è riuscita a disputare una stagione di tutto rispetto, mettendo molto spesso in difficoltà le grandi big (perdendo contro Conegliano e Vero Volley solamente al tie-break) La squadra disi trova solamente ad un passo dalla qualificazione alla semi, infatti, oggi in casa potrebbe mettere l’impronta decisiva sulla gara di qualificazione. QUANDO SI GIOCA ...

Volley, questa sera a Torino ultima chiamata per la Igor - Al “Pala Gianni Asti” del capoluogo piemontese va in scena garadue dei quarti playoff contro CHIERI: le ragazze di Bernardi obbligate a vincere per riportare la serie a NOVARA e non vedere chiuso in a ...lavocedinovara

Volley femminile, playoff: Egonu, Antropova e Conegliano in gara-2. Cuneo-Bergamo, è bagarre sul titolo di A1 - Volley femminile, gara-2 playoff: il programma degli incontri e la situazione nelle varie serie. Si parte con Vallefoglia-Scandicci e CHIERI-NOVARA.sport.virgilio

Play Off: match point per Conegliano, Milano, Scandicci e CHIERI - Tra sabato e domenica si gioca Gara 2 dei Quarti di Finale. Si apre domani con l'anticipo tra Vallefoglia e la squadra di Barbolini. Nel giorno di Pasqua le altre tre sfide ...corrieredellosport